Lazio, le ultime nove (o dieci) di Pedro: lo spagnolo vuole lasciare il segno

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La stagione va verso la sua conclusione, restano appena nove partite da giocare per la Lazio, dieci qualora riuscisse a guadagnarsi la finale di Coppa Italia. Tutto passa da queste poche gare, si decide un'intera stagione e Pedro vuole salutare i propri tifosi lasciando il segno. Nei suoi cinque anni con l'aquila sul petto non è ancora riuscito a vincere un trofeo, ma il suo apporto è stato comunque di assoluta importanza.

La scorsa settimana ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia della Lazio. Nonostante l'età, i numeri sono da applausi: in 24 partite giocate tra campionato e coppa, oltre 700 minuti giocati (solo in sei occasioni è partito dall’inizio) con tre gol e un assist. Nulla a che vedere con la stagione passata sotto la guida di Baroni, la sua migliore, nella quale ha messo a referto 14 gol dei quali 10 in campionato e 4 in Europa League.

Gli anni passano e anche Pedro deve farci i conti. Ha un'ultima possibilità per chiudere in bellezza un percorso fatto di alti e bassi, ma soprattutto della passione di una tifoseria che fin dal primo momento lo ha accolto a braccia aperte nonostante l'anno trascorso con la Roma.

Il suo contratto scadrà in estate e non verrà rinnovato. Pedro ha solo quest'ultima chance per vincere un trofeo con questa maglia da aggiungere alla sua magnifica carriera (sarebbe il ventiseiesimo). E dopo? Il suo futuro è ancora incerto: secondo quanto riporta Il Tempo, c’è la possibilità che smetta ma ci sono offerte dagli Usa e anche un romantico ritorno a casa nella sua Tenerife alletta l'ex Barcellona. Il richiamo del cuore potrebbe prevalere, ancora pochi mesi è il futuro sarà più chiaro.