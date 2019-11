Lazio - Lecce, la Serie A ricorda il passato biancoceleste di Liverani - FOTO

Cinque anni non si dimenticano facilmente, soprattutto se vissuti indossando la maglia con l’aquila sul petto. Lo sa bene Fabio Liverani, tra le fila della Lazio dal 2001 al 2006. L’attuale allenatore del Lecce ritroverà la sua ex squadra domenica, quando i giallorossi affronteranno i biancocelesti allo stadio Olimpico, nella gara valida per la dodicesima giornata di campionato. La Serie A, tramite il proprio profilo Instagram, ha ricordato questo ‘ritorno al passato’ dell’ex centrocampista: “5 anni che non si dimenticano. Fabio Liverani è pronto a tornare nello stadio che gli ha regalato tante emozioni”.

