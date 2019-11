Europa League, Lazio quasi fuori: le combinazioni per il passaggio del turno

La classifica del gruppo E di Europa League vede il Celtic in testa, gli scozzesi hanno battuto la Lazio per 2-1 e con questo successo si portano a quota 10 punti. Il Cluj supera il Rennes (di fatto già eliminato) di misura per 1-0 ed è secondo nel gruppo con 9 punti. I biancocelesti restano terzi in graduatoria con 3 punti. La qualificazione per i romani ora diventa ardua: devono vincere le restanti due partite del girone contro Rennes e Cluj (basta vincere 1-0) e confidare che il Celtic batta proprio i romeni nell'ultima giornata del gruppo E.