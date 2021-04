Lazio, Luiz Felipe sempre più vicino al rientro: "Manca poco"

LAZIO SOCIAL - La Lazio si avvicina a riabbracciare Luiz Felipe. Dopo l'intervento chirurgico subito, il brasiliano sta bruciando i tempi e ha voglia di tornare in campo. L'ex Salernitana è un punto fermo della retroguardia e la sua assenza si è fatta sentire molto in un campionato complicato. Il verdeoro brucia le tappe e su Instagram ha condiviso due scatti della gara con il Napoli del girone d'andata accompagnate dal messaggio: "Manca poco". Chissà non possa tornare in campo già giovedì 22 al Diego Armando Maradona. Lo spera Inzaghi e i tifosi che vorrebbero riabbracciare il numero tre.