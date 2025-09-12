Lazio, Mattei duro: "Non c'è programmazione. Per raccogliere bisogna seminare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha criticato l'atteggiamento della società, sottolineando la mancanza di programmazione e l'assenza di investimenti. Queste le sue dichiarazioni: “Si parla dei famosi 20 milioni che può risparmiare, il problema è che a fine stagione questa zavorra andrà via ma il mercato di gennaio in qualche modo andrà fatto. Vendere Mandas credo che sia l’unica strada percorribile per accontentare Sarri a gennaio; è comunque una strada che non porta lontano. Si vive alla giornata, non c’è programmazione. La Lazio non può pensare di aspettare di vendere un paio di calciatori, non è questa la strada per andare lontano. Se tu non aumenti le entrate, il problema resta".

"Cosa fa la Lazio per arrivare a ciò che fa la Roma per promuovere il proprio brand? La Roma tiene Dybala che costa 8 milioni l’anno e magari segna e gioca poco perché il ritorno economico è tanto. Se vuoi raccogliere devi seminare. Raccogliere e basta, evitando di seminare per non spendere, è impossibile”.

