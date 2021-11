Lazio, Milly Carlucci rettifica: "Causa infortunio Ciro e Jessica non saranno a Ballando" - VIDEO

La notizia della partecipazione di Ciro Immobile e sua moglie Jessica a Ballando con le Stelle è arrivata nella giornata di ieri. Ad annunciarla è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci con un video postato su Twitter. Oggi però è arrivata la rettifica a causa dell'infortunio del bomber biancoceleste che proprio per questo non scenderà in campo contro la Juventus nel match in programma sabato all'Olimpico alle 18:00. Questa la rettifica della Carlucci: "A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte,parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà un calcio all'esclusione voluta da Papa Francesco".

A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte,parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà #uncalcioallesclusione voluta da Papa Francesco. #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/tDwzxnaDNK — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 18, 2021

Lazio - Juventus, il promo di Dazn: "Sarri e Allegri di nuovo avversari" - FOTO

Zaccheroni: "Italia? Non riesco a vederla fuori dal Mondiale. Nell'ultima gara..."

TORNA ALLA HOMEPAGE