Lazio, ondata di tifosi contro il Viktoria Plzen: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lazio, tifosi e bella gente. I supporters biancocelesti sono sempre al fianco della squadra di Baroni dimostrando un grande supporto, come si è visto con il sold out registrato per l'andata degli ottavi di finale e per la gara contro il Bologna in programma il 16 marzo. In mezzo, spazio al match di Serie A con l'Udinese all'Olimpico e il ritorno, in casa, contro il Viktoria Plzen.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per la sfida di Europa League si registrano ben 21.000 biglietti venduti. Una cosa è certa, Baroni non può smettere di contare sulla propria gente.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 4/03