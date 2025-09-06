Lazio, parla Winter: "Sarri è tornato, ora bisogna aspettare..."

Ad Amsterdam per la quinta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour c'è anche Aron Winter, ex centrocampista di Lazio e Inter. Durante l'evento ha parlato proprio di queste squadre ai microfoni di SkySport, soffermandosi in particolare sul ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste. Eccco cosa ha detto: “Sarri è tornato. L’inizio è stato difficile ma in passato ha dimostrato di far bene, bisogna aspettare. L’Inter ha cambiato allenatore, Chivu lo conosco bene e per me è la persona giusta ma anche lui ha bisogno di tempo per far giocare la squadra come vuole e sappiamo che in A non c’è".

