Lazio | Patric, la compagna a seguire Alcaraz agli Us Open - FOTO
Un'amicizia che continua. È ormai noto il rapporto tra Patric e il tennista Carlos Alcaraz: i due si sono visti e incontrati soprattutto in occasione degli Internazionali di Roma dello scorso maggio. Ora la compagna del difensore della Lazio Anabel Hernandez è a New York per seguire l'atleta spagnolo agli Us Open. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram.
