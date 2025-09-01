Lazio, Petrucci (Sky): "Le parole di Sarri mi fanno effetto. Su Castellanos..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci, ha commentato la vittoria della Lazio per 4-0 ai danni dell'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Il giornalista di Sky Sport, è partito dalle parole di Maurizio Sarri sul popolo laziale, prima di concentrarsi su alcuni singoli a disposizione del tecnico toscano.

LE PAROLE DI SARRI - "Mi fa effetto sentire un allenatore che non è di Roma e non tifoso che usa questo tipo di parole nei confronti dell’ambiente, è una bella cosa. Ieri mi è piaciuto quando ha aggiunto di essere terrorizzato di non ripagare l’affetto nei suoi confronti con una vittoria, il suo volto trasmetteva emozione".

CASTELLANOS - "Castellanos ha dato dei segnali importanti, era chiamato a rispondere e l’ha fatto a dovere. Bene Guendouzi, leader emotivo della squadra, se c’è di testa anche tutto il gruppo gira insieme a lui. Rovella anche mi è piaciuto molto, il fatto che Sarri continui a pungolarlo positivamente la vedo come una buona cosa".

BELAHYANE - "Per Sarri Belahyane ha le caratteristiche per essere un giocatore importante. E' giusto mettere lui e Dele-Bashiru in ballottaggio, il nigeriano non sta incidendo. Non voglio sminuire quello che ha fatto Belahyane, ma un conto è dare risposte entrando a partita già chiusa, un conto e fare bene dal primo minuto, ma può assolutamente lottare per diventare un titolare di questa squadra".

GLI ALTRI SINGOLI - "Sarri è soddisfatto di Provedel e dal rendimento che ha in allenamento ad oggi il titolare è lui, da vedere se ci sarà alternanza con Mandas. Per quanto riguarda Vecino avrà modo di lavorare in squadra durante questa sosta, mentre Isaksen potrà tornare a partire dalla prossima settimana, lavorerà per Reggio Emilia ma anche qui si utilizzerà cautela, sarà un recupero graduale".

