Lazio, Piscedda: "Strakosha e Reina alla pari? Non sono d'accordo, ci vuole un titolare"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore della Lazio Massimo Piscedda ha parlato della gara di Champions di domani contro il Borussia: "La Champions uno stimolo che può aiutare. A Dortmund lotterà per il primo posto, sarà senz'altro una bella partita. Sperando che la Lazio sia al completo per vedere veramente un'ottima sfida. Con i titolarissimi può giocarsela col Borussia, è una squadra che dà garanzie. Reina - Strakosha alla pari? Non sono d'accordo con inzaghi, per me il portiere è un ruolo diverso, particolare, deve essere decisa una leadership, ci deve essere un titolare e una riserva. Sono d'accordo con il tecnico quando dice che ha a disposizione due portieri molto validi".

MILAN E INTER - "Milan? Ha cinque punti di vantaggio, è all'altezza di Juventus, Inter, Lazio, Roma, Napoli. Il fatto che non ci siano tifosi, che questo virus possa decimare le squadre due giorni prima della partita, fa in modo che possa succedere di tutto. Ci sono risultati che, con gli stadi pieni, non sarebbero arrivati. L'Inter è la migliore squadre che c'è in Italia in questo momento. Fino ad adesso, tuttavia, è distanza cinque punti dal Milan, che per me ha meno potenzialità. I nerazzurri hanno ricambi che secondo me non ha nessuno, credo potesse far di più. Penso sia in forte ritardo".

LE ALTRE BIG - "Coppia d'attacco Morata - Ronaldo? Si può dire la stessa cosa della Lazio con Immobile o sull'Inter con Lukaku. Gli attaccanti stanno lì per far gol ed è giusto che il gioco passi da loro. Pirlo deve fare la sua carriera. Deve accelerare un po' più degli altri, deve diventare allenatore in poco tempo. È un po' la situazione di Simone Inzaghi. Giustificandolo sempre, gli fai più danno che altro. L'importante è fare una critica motivata. C'è chi non lo sa fare, e allora inizia a difenderlo a prescindere. Così non va bene".

