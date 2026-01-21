Lazio, prendi esempio: la mossa di De Laurentis per sbloccare il mercato

21.01.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, prendi esempio: la mossa di De Laurentis per sbloccare il mercato
Aurelio De Laurentis prova a sbloccare il mercato del Napoli. A pochi giorni dal termine della campagna acquisti invernale, il patron azzurro è al lavoro per permettere al club partenopeo di non dover necessariamente operare a saldo zero, come imposto dalla FIGC nelle scorse settimane.

Come riportato da Tuttomercatoweb.it, nelle prossime ore, infatti, è in programma un Consiglio Federale Straordinario in Federazione convocato su richiesta della Lega: ADL ha chiesto e ottenuto di mettere ai voti la richiesta di poter usare le liquidità accantonate per ripianare.16 i sì (Juventus, Inter e Roma astenute e Milan contrario), la decisione del Consiglio potrebbe sbloccare da subito il mercato del Napoli non più a saldo zero. Sarà decisivo il voto (tra i consiglieri anche Chiellini e Marotta). 

