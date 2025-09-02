Lazio, Sala: "Sarà una stagione da 'Febbre da Cavallo'. Il nostro D'Artagnan..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Cristiano Sala ha commentato la partita tra Lazio ed Hellas Verona vinta per 4-0 dai biancocelesti di Maurizio Sarri.

"Le griglie? La posizione della Lazio dipende dal mercato di gennaio. Secondo me può centrare il sesto posto. Non ho capito le parole di Fabiani su Insigne. Ma di quale escamotage si parla? Ci è stato detto che i migliori acquisti sono quelli che non si fanno, quest'anno non ne è arrivato neanche uno. Poi quest'anno Sarri può anche fare la mandrakata, ma questa è la Lazio, non è una commedia. La colonna sonora di 'Febbre da Cavallo' sarà la colonna sonora di questa stagione. Servirà veramente D'Artagnan per arrivare al traguardo. La notizia più bella di domenica sera? I tifosi della Lazio! Un Olimpico davvero fantastico e straordinario".

