Lazio, Sarri ammette: "L'infortunio di Dele-Bashiru è colpa nostra"

Resta fuori Dele-Bashiru. Sia fuori lista, che fuori dal campo. È fermo ai box dal derby della Capitale della quarta giornata, quando ha chiamato il cambio a inizio primo tempo per un problema muscolare. Da lì non è ancora rientrato a disposizione, e anzi Sarri ha deciso di toglierlo dall'elenco dei giocatori per la Serie A per fare spazio a Basic.

A questo proposito, il tecnico biancoceleste si è espresso sulle sue condizioni nella conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, spiegando in che modo è arrivato il suo problema.

Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Infortuni? Dele-Bashiru è colpa nostra, di tutto l’ambiente. Era tornato dalla Nazionale male e l’abbiamo forzato. Il derby non ha pagato".