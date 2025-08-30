Lazio, Sarri tra obiettivi e futuro: "Europa? La società non me l'ha chiesto"
Si è parlato anche di obiettivi e di futuro nella conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Serie A tra Lazio e Verona. Sul tema ecco il pensiero del tencico toscano: "Quello di tornare in Europa immediatamente è un obiettivo che state dicendo voi, la società non me l’ha detto. Mi ha parlato di 3 anni partendo da una stagione di maggiore difficoltà, se noi ora riusciamo a creare 7-8 giocatori di un certo livello, poi allora ne serviranno soltanto 3 sul mercato. Altrimenti diventa un mercato difficile... A gennaio? Lo dovete chiedere alla società, io non sapevo nemmeno del blocco precedente. Bisogna costruire una base per tornare competitivi".
