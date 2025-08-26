Lazio, Siani dopo il Como: "In campo c'era un giocatore strepitoso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nico Paz si è preso la scena in Como-Lazio. Da lui parte lo straordinario assist per il gol di Douvikas, che sblocca la partita. Un dribbling netto su Nuno Tavares e un diagonale tra Gila e Provstgaard che manda in porta il compagno e su di giri i centrali biancocelesti. Poi la perla su punizione, ciliegina sulla torta di una partita sensazionale da parte del trequartista argentino.

SIANI SU NICO PAZ - A esaltarlo, partendo dalla partita contro la Lazio di Sarri, è stato Fernando Siani durante la diretta su Cronache di Spogliatoio: "Nella partita tra Como e Lazio si è visto un giocatore strepitoso. Prima dell’assist per Douvikas fa una giocata senza senso e la punizione è sensazionale".

