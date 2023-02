Lazio, tana per la Gazzetta: il video che ha scioccato i tifosi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Una normale classe a Roma". Questa è la descrizione del video ripescato dalla Gazzetta dello Sport e pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, in cui sfilano una serie di computer posizionati sui banchi, tutti con immagine dello sfondo un giocatore della Roma. Accompagnato in sottofondo dall'inno della squadra giallorossa, il video proposto dalla rosea vorrebbe mostrare come in una classe della Capitale ogni singolo alunno, oltre a essere tifoso romanista, abbia come sfondo del proprio desktop un giocatore della rosa di Mourinho: partendo da Fuzato, arrivando a Abraham, ma passando per Celik, Mancini, Belotti, Karsdorp e molti altri. Un immagine verosimile che ha infastidito i tifosi biancocelesti e di cui la credibilità viene minata da uno degli stessi alunni della classe che, nei commenti, ha scritto: "Il bello è che nessuno di noi è romanista".