Lazio - Triestina, allo Zandegiacomo l'esordio della terza maglia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultima amichevole ad Auronzo di Cadore per la Lazio di Baroni, che nella giornata di domani tornerà a Roma per proseguire la preparazione pre-campionato. Allo Zandegiacomo, Guendouzi e compagni sfoggeranno la terza maglia. Sarà l'esordio con la nuova casacca, nelle altre occasioni - contro l'Auronzo e con il Trapani - la Lazio era scesa in campo con la classica celeste.

