Lazio, Vecino festeggia le 300 in A: "E non è ancora finita! - FT

Lazio, Vecino festeggia le 300 in A: "E non è ancora finita!
20.10.2025 15:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Matias Vecino si è finalmente messo alle spalle il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo.
Il calciatore della Lazio è tornato a giocare nel secondo tempo della sfida della New Balance Arena contro l’Atalanta festeggiando poi anche sui social non solo il ritorno ma anche il bel traguardo di 300 partite giocate in Serie A con le maglie di Cagliari, Empoli, Fiorentina, Inter e Lazio.
“300 partite in Serie A … e non è ancora finita!”, queste le sue parole.