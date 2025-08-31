Lazio - Verona, Rovella riprende subito l'arbitro Crezzini: ecco cosa gli ha detto

È iniziata Lazio - Verona. Oltre al gol di Guendouzi prima e di Zaccagni poi, sono già stati fischiati diversi falli dall'arbitro Crezzini, soprattutto in favore della squadra di Sarri. Su un intervento di Gila in scivolata, però, ha preso totalmente un abbaglio. Lo spagnolo, infatti, era riuscito a sfilare regolarmente la palla a un avversario gialloblù; il direttore di gara però erroneamente ha fischiato fallo. Proprio in quel momento Rovella si è avvicinato a Crezzini per dirgli: "Non iniziamo, eh!". Un primo 'rimprovero' per evitare nuove sviste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.