Lazio - Verona, Zaccagni in gol: l'esultanza della Nasti dalla tribuna - FOTO

Mattia Zaccagni ha firmato il raddoppio della Lazio nel primo tempo del match contro il Verona. Il capitano, servito con classe da Castellanos, ha beffato Montipò e fatto esplodere l'Olimpico. Si è unita all'esultanza dei tifosi Chiara Nasti, presente allo stadio in tribuna insieme ai figli Thiago, il primogenito, e Dea, la piccola di casa. Entrambi con la maglia del papà. L'influencer ha postato tramite una storia su Instagram la foto del tabellone col primo piano del biancoceleste.

