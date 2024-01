Lazio Women, Eriksen: "Puntiamo alla promozione. Ai tifosi dico..."

Sorella d'arte e punto di riferimento della Lazio Women, Louise Eriksen è intervenuta ai microfoni di romatoday.it per commentare la stagione delle biancocelesti svelando i propri obietti, ma anche raccontando il suo ambientamento e le seu abitudini:

La Lazio vuole vincere e ottenere la promozione. Mister Grassadonia ha portato uno stile nuovo che a me piace molto. Vogliamo subito recuperare il pallone e creare varie trame di gioco per creare occasioni. In Danimarca ho giocato qualche volta anche a centrocampo da mezzala, qui alla Lazio gioco davanti la difesa. A me piace di più questo ruolo di regista perché riesco ad avere un grande impatto nel corso della partita sia in fase difensiva che in quella offensiva. Le mosse sul mercato? È la conferma che la Lazio vuole vincere e ottenere la promozione. Questo è il motivo per cui ci alleniamo ogni giorno. Guardando i risultati di questa stagione, noi e la Ternana siamo allo stesso livello, ma ci sono due squadre (Parma e Cesena, ndr) distanti solamente due punti. Penso che il campionato sia serrato, per conquistare la promozione dovremo vincere ogni partita. Voglio ringraziare tutti i tifosi che ci supportano dagli spalti, non vedo l'ora di rivederne ancora molti nel nuovo anno".

ERIKSEN SI RACCONTA - "La scorsa stagione è stata difficile perché ero lontana da casa e dove ambientarmi. Ora mi sento più rilassata, so dove si trova ogni cosa e questo rende la vita quotidiana più semplice. In Italia e alla Lazio sto bene. Mi piace andare a Roma per divertirmi e mangiare a Trastevere, ma vivo a Formello. Lo preferisco perché c’è più tranquillità rispetto a Roma. Ho sempre amato il cibo italiano, il mio piatto preferito resta la lasagna. In Danimarca mangio molto il rugbrød. Tempo libero? Faccio cose semplici. Mi piace viaggiare col mio fidanzato e vivere luoghi differenti oltre a trascorrere del tempo con la mia famiglia".