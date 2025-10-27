Lazio, Zaccagni e il figlio sotto la curva: "Thiago è uno da nord. Un giorno..."
27.10.2025 10:00 di Simone Locusta
Una foto che riempie il cuore quella pubblicata da Mattia Zaccagni sulle proprie storie Instagram. Al fischio finale della sfida contro la Juventus, il capitano della Lazio ha portato il figlio sotto la Curva Nord, cuore pulsante del tifo biancoceleste. Dallo scatto si vede, Thiago è in estasi, proprio come il papà, e con un gesto saluta i tifosi.
"Di padre in figlio. Thiago carichissimo, è sicuramente uno da nord. Un giorno succederà", questo è ciò che scrive papà Mattia sulla foto. Un messaggio per tutti i tifosi biancocelesti dal giocatore più rappresentativo in quanto capitano. La Lazio t'invade, è proprio vero. E ha iniziato ad invadere già il cuore del piccolo Thiago.