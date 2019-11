Lazio, Zoff: “Gascoigne? Il più grande dispiacere della mia carriera”

Dino Zoff, storico personaggio del mondo Lazio nelle vesti d'allenatore dal 1994 al 1997, e poi ancora sulla panchina biancoceleste nel 2001, si è espresso ai microfoni di Rai Radio 2 sul suo rapporto con Paul Gascoigne: “Per me era una disperazione. Era un grande artista che ha disperso la sua arte. Io ho sempre invidiato gli artisti, loro creano, i portieri non creano nulla. Mi faceva impazzire di rabbia, m ero dispiaciuto per lui, ha buttato via la sua arte malamente. Mi piangeva il cuore per lui. Si capiva già all’epoca che una volta finito di giocare avrebbe avuto problemi. Un anno arrivò in ritiro con dodici chili più del peso forma. Si presentò col codino e ingrassato di dodici chili. Ero disperato. Quando lo vidi arrivare al campo d’allenamento chiesi chi fosse quel personaggio. Era Gascoigne. È il più grande dispiacere della mia carriera”.

