Lubrano, avv. Napoli: "Vicenda Lazio - Torino? Andrà bene per i granata"

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il legale del Napoli Enrico Lubrano, ha parlato anche in merito al caso Lazio - Torino: "Se una squadra si vede preclusa la trasferta dalla ASL allora sussiste una forza maggiore che va a disporre il rinvio della gara. Se la decisione su Juventus-Napoli del collegio di garanzia ha una caratteristica nomofilattica, così come è stato fatto dal giudice di primo grado è realistico pensare che il procedimento si concluderà positivamente per il Torino e negativamente per la Lazio. Se Lazio uscisse soccombente dal procedimento sui tamponi, allora il Torino potrebbe chiedere il 3-0 per alterazione della gara ".

Siviglia: "Come allenatore mi ispiro a Inzaghi. Sulla Lazio..."

Lazio, la Champions League celebra il "controllo stretto" di Luis Alberto - VD

TORNA ALLA HOME PAGE