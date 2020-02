Marchegiani: "Lazio macchina perfetta, è un'annata magica"

La Lazio vince con la Spal e guadagna tre punti importanti, la lotta al vertice è sempre più agguerrita. Ai microfoni di Sky ha detto la sua Marchegiani: “Immobile in questo momento è devastante. La Spal è stata anche ingenua, il primo gol è emblematico perché ormai si sa che Immobile si mette in quella zona. Non puoi farlo scappare via così. La Lazio dà l’impressione di essere una macchina perfetta che in questo momento della stagione è meglio non toccare. Quando ricapita di poterti giocare lo Scudetto con questa fiducia? I biancocelesti hanno la consapevolezza nel saper gestire momenti della partita che l’anno scorso non aveva. È successo anche nel derby, una partita non giocata bene ma pareggiata con consapevolezza. Questa è un'annata magica”

