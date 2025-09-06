Matri ricorda: "Il mio gol più importante l'ho fatto contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Alessandro Matri. L'ex centravanti ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, parlando anche del gol più importante che ha segnato contro la Lazio in finale di Coppa Italia con la maglia della Juventus. Queste le sue parole in merito: "Il mio gol più importante? La rete alla Lazio nella finale di Coppa Italia 2015. Venivo da due annate non positive, fu gratificante anche perché Andrea Agnelli mi raccontò che suo padre avrebbe tanto voluto vincere il trofeo della stella".

E poi sul suo futuro ha detto: "Ho fatto un anno alla Lazio da dirigente con Tare, che ringrazio, ho imparato tanto ma non è scattata la scintilla. Non ho ancora le idee chiare, ho girato molto in carriera, ora mi godo la famiglia e faccio l’opinionista tv. Di sicuro non diventerò allenatore, io amo andare d’accordo con tutti".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.