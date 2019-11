Milan, botta e risposta tra Suso e Salvini: “Spero che Babbo Natale…” - FOTO

Botta e risposta pungente in casa Milan. I rossoneri, nella giornata di oggi, festeggiano il 26esimo compleanno di Jesus Suso. Il club, come di consueto, gli ha dedicato un post sui propri profili social dove, tra gli altri, è comparso il commento di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha risposto: “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. Non si è fatta attendere la replica dello spagnolo che, dopo qualche ora, ha scritto: “Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta, e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo”.

