Milan - Lazio, Rocchi fa chiarezza: "La decisione giusta era..."

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervenuto a Open Var, ha fatto chiarezza sull'episodio del rigore in Milan - Lazio di sabato sera.
02.12.2025 13:55 di  Simone Locusta   vedi letture
In attesa dell'episodio di Open Var, in uscita oggi alle ore 15, Dazn ha rivelato in anteprima un frammento delle parole di Gianluca Rocchi in merito all'episodio del rigore nei minuti finali di Milan - Lazio, vero protagonista del weekend di Serie A.

Il designatore arbitrale ha chiarito una volta per tutte la questione, specificando come l'arbitro Collu aveva ragione fin dall'inizio, ovvero quando aveva lasciato completamente correre. Di seguito le parole di Rocchi:

"Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".

