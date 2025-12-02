Milan - Lazio, Rocchi fa chiarezza: "La decisione giusta era..."
In attesa dell'episodio di Open Var, in uscita oggi alle ore 15, Dazn ha rivelato in anteprima un frammento delle parole di Gianluca Rocchi in merito all'episodio del rigore nei minuti finali di Milan - Lazio, vero protagonista del weekend di Serie A.
Il designatore arbitrale ha chiarito una volta per tutte la questione, specificando come l'arbitro Collu aveva ragione fin dall'inizio, ovvero quando aveva lasciato completamente correre. Di seguito le parole di Rocchi:
"Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo".
Il contatto Pavlovic-Marusic in #MilanLazio al microscopio— DAZN Italia (@DAZN_IT) December 2, 2025
"Non è rigore, ma non è fallo alla difesa”️️
L’analisi di Rocchi e l'audio integrale ad #OpenVAR vi aspettano su #DAZN dalle ore 15 pic.twitter.com/bvtjE61olV