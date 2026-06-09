Milan, Loftus-Cheek verso l'addio: "Il mio futuro? Al momento..."

09.06.2026 12:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Milan, Loftus-Cheek verso l'addio: "Il mio futuro? Al momento..."
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Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, non ha vissuto una grande stagione. L'inglese non ha mantenuto le aspettative della piazza rossonera, in più occasioni è stato cercato dalla Lazio su richiesta di Sarri, ora la sua partenza sembra certa. Intercettato da SkySportsUK, Loftus-Cheek non si è espresso esplicitamente sul futuro, ma ha lasciato intendere qualcosa. Di seguito le sue parole: "Il mio futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.