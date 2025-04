Monza, Nesta: "Per com'è andata la stagione non mi riconfermerei"

TUTTOmercatoWEB.com

Il destino del Monza sembra essere ormai segnato dalla retrocessione in Serie B ma la squadra allenata da Nesta vuole provare a chiudere questo campionato nel miglior modo possibile a partire dalla sfida di sabato contro il Como. In conferenza stampa ecco le parole del tecnico: "Il derby per il Monza è una partita importante, purtroppo ci è sempre mancato qualcosa. Non salviamo la stagione vincendo il derby ma sarebbe quantomeno importante".

"Se mi confermerei per la prossima stagione? No, per come è andata la stagione non mi confermerei. Ora testa al derby che è meglio vincerlo piuttosto che chiudere all'ultimo posto perché è un risultato che resta", ha concluso Nesta.