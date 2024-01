Mourinho preferisce Netflix alla Roma: cosa è successo ieri a Trigoria?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Josè Mourinho non era ieri a Trigoria. Dopo la sconfitta nel derby con la Lazio, il portoghese non era nel centro sportivo giallorosso. I media parlano di permesso concordato con il club in precedenza. Nulla di male, ma certo all'indomani dell'ennesima stracittadina persa la cosa non ha lasciato indifferente la piazza. Radio e social sono invase da commenti alla notizia e in molti hanno ipotizzato che dietro al permesso accordato da tempo dalla società ci fossero le riprese del documentario che Netflix sta realizzando sullo SpecialOne. La notizia non ha fatto che alimentare tensioni e polemiche con i tifosi che si sono imbufaliti e hanno visto il tecnico preferire la serie alla Roma, il tutto a pochi giorni da un match delicato come quello con il Milan. Il portoghese non è più intoccabile e nelle ultime ore i tifosi sui social si sono fatti sentire. Non solo, anche la stampa giallorossa, finora sempre molto tollerante con il lusitano, ha iniziato a mostrare cenni di fastidio.