La Repubblica attacca Mourinho: "Roma è stanca della corrida"

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta della Roma nel derby continua a far rumore. La vittoeria della Lazio ha aperto una vera e propria crisi con Mourinho che per la prima volta è sul banco degli imputati. I tifosi iniziano a non credere più ciecamente in lui, tanto che sui social in molti chiedono il suo addio. I Friedkin si aspettavano di più visti i sacrifici di questi anni. Perché ok le due finali europee, ma i piazzamenti in campionato non hanno soddisfatto così come le idee di gioco e le tante uscite a vuoto nelle dichiarazioni.

Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, Mourinho ha la peggiore media punti tra tutti i suoi recenti predecessori (da Fonseca a Di Francesco, da Ranieri a Garcia, passando per Andreazzoli e Montella). Il quotidiano titola dicendo che la Roma è stanca della corrida. Il portoghese rischia già a Milano anche perché i Friedkin vogliono di più. Al netto delle scusanti e degli assenti, l’agghiacciante apatia della squadra dopo il gol della Lazio ha lasciato un segno. E il tentativo di scaricare la responsabilità su «Irrati che ha deciso chi andava in semifinale dalla cabina del Var» aveva il suono delle unghie sul vetro.