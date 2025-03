MOVIOLA | Viktoria Plzen - Lazio, Rumsas e tanto Var: sulle espulsioni…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Termina con uno stoico 2-1 per la Lazio il primo match diretto dal lituano Donatas Rumsas. Gara ad alto ritmo che sale poi di tensione soprattutto nella ripresa con gli episodi disciplinari che hanno portato alla doppia espulsione prima di Rovella e poi di Gigot. Direzione positiva nel complesso, anche grazie al ricorso al Var. A seguire i momenti decisivi del match dal punto di vista arbitrale.

PRIMO TEMPO

5’ - Fallo di mano fischiato ai danni di Pedro: perplesso il laziale che indica il petto contestando la scelta del direttore di gara.

11’ - Annullato il gol di Sulc per i padroni di casa. Sugli sviluppi di un angolo, il 31 rossoblù riceve la sfera, complice una deviazione di Marusic, e scaraventa in rete. Rumsas inizialmente concede il gol, salvo tornare sui suoi passi dopo il consulto al Var: il tocco di Marusic, infatti, non è considerato giocata, trasformando in offside la posizione del fantasista del Plzen sulla prima sponda di un suo compagno di squadra.

18’ - Nessuna irregolarità sul gol del vantaggio di Romagnoli: spizzata di Noslin e stacco di testa vincente del difensore romano tenuto in gioco da un difendente del Plzen schierato sul palo opposto.

45’ - 3 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47’ - Prima sbavatura di Rumsas che non segnala il fallo precedente ai danni di Noslin dopo che non si è concretizzato il vantaggio nel possesso per i biancocelesti.

54’ - Dopo un breve silent-check viene convalidato il gol del pareggio di Durosinmi: sul pallone scodellato da Kalvach, l’attaccante del Plzen è tenuto in gioco da Nuño Tavares.

61’ - Kalvach ruvido su Rovella, ammonizione per l’autore dell’assist del pareggio, la prima della gara.

62’ - Gomito alto di Vecino su Cerv, ammonito anche il laziale: corretta la punizione, forse eccessivo il cartellino.

70’ - Brutto fallo di Cadu che colpisce in pieno la caviglia di Guendouzi: giallo sacrosanto per l’esterno brasiliano, che rischia molto.

73’ - Espulso Rovella: gioco pericoloso del biancoceleste che nel tentativo di intercettare la sfera colpisce in volto Sulc provocandogli una ferita: il cartellino giallo estratto in prima battuta da Rumsas viene poi commutato in rosso dopo il consulto al Var. Nella ressa precedente all’on field review, ammonito Cerv per proteste.

83’ - Giallo anche per Patric per una trattenuta ai danni di Sulc.

90’ - Concessi 6 minuti di extra-time.

90’ +1 - Netto il fallo di mano di Kopic che gli consente di controllare la sfera prima di appoggiarla in rete: gol non convalidato prontamente.

90’ +3 - Gigot falcia Cadu in netto ritardo, espulsione diretta anche per il difensore francese. Poco da aggiungere sul provvedimento disciplinare.