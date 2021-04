Napoli, le ultime in vista della Lazio: Gattuso non recupera un titolare

Poco più di 24 ore, e Napoli e Lazio si sfideranno al Maradona Stadium in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Questo il report dell'allenamento svolto in mattinata dagli azzurri: "La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta di possesso palla a tema. Di seguito esercitazione tattica di squadra ". Solo terapie e lavoro in palestra invece per Ospina, con il portiere colombiano che dunque salterà il match contro la Lazio domani sera.

Superlega, ufficiale anche l'addio della Juve: "Impossibile portarla a compimento"

Lazio, non solo bomber: la Serie A celebra Ciro Immobile - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE