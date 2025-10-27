Napoli, stop pesante per De Bruyne: l'esito degli esami preoccupa

TUTTOmercatoWEB.com

L'unico stonata della splendida serata vissuta dal Napoli contro l'Inter è stato l'infortunio di Kevin De Bruyne. Dopo aver realizaato il clcio di rigore che ha cnsentito agli azzurri di portarsi sul momentaneo 1-0, il belga si è subito fermato, accusando un forte dolore alla coscia destra. L'ex City ha lasciato immediatamente il campo e l'infortunio è da subiuto sembrato essere molto serio.

Gli esami svolti da De Bruyne hanno confermato quelle che erano le sensazioni iniziali, evidenziando una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista rischia uno stop di almeno tre mesi, che potrebbe anche rivelarsi più lungo qualore fosse costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, come gli era già capitato durante la sua esperienza a Manchester. Di seguito il comunicato del Napoli sulle sue condizioni:

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".