PAIDEIA - Lazio, Luis Alberto in clinica: controlli terminati

AGGIORNAMENTO ORE 15.40 - Terminati gli accertamenti di Luis Alberto. Lo spagnolo ha lasciato la Clinica Paideia. Un controllo per un piccolo problema alla caviglia il motivo della sua visita. La sua presenza non dovrebbe essere comunqie in dubbio per domenica. La seduta di domani darà maggiori indicazioni.

Luis Alberto in Paideia per degli accertamenti. Lo spagnolo, leggermente affaticato, aveva saltato le sedute di martedì e mercoledì. Il giocatore della Lazio si è presentato alle ore 15 accompagnato dalla moglie Patricia. Ha svolto regolarmente gli ultimi due allenamenti, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità sulle sue condizioni. Per ora permane un cauto ottimismo sulla sua presenza in campo contro la Spal.

