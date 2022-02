Pelè ritorna in ospedale, sui social rassicura tutti: “È la routine. Spero che…”

La leggenda brasiliana Pelè dovrà tornare in ospedale per controlli di routine. Nei mesi precedenti aveva tenuto tutti col fiato sospeso a causa di un brutto male al colon, che lo ha costretto anche a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute erano in via di miglioramento, lo confermava lui stesso tenendo aggiornati i suoi fan tramite messaggi sul suo profilo social. Lo ha fatto anche questa volta, sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto e sotto un messaggio in cui si legge: “Amici, come faccio mensilmente, vado in ospedale per continuare la mia terapia”. Con un pizzico di ironia per sdrammatizzare la situazione ha poi aggiunto: “Speriamo che ci siano i popcorn per guardare il Super Bowl. Presto sarò a vedere la partita anche se il mio amico Tom Brady non sta giocando”. Infine, ha ringraziato tutti per i messaggi d’affetto.

