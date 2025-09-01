Roma, altro buco nell'acqua: sfumato anche George dal Chelsea
Non solo Sancho. Anche Tyrique George ha rifiutato la Roma: il talento classe 2006 del Chelsea si unirà presto al Fulham a titolo definitivo per 25,5 milioni di euro, secondo quanto raccolto da TMW. Dopo l'arrivo di Leon Bailey, il club giallorosso non è riuscito ad acquistare un altro esterno. Per questo nelle ultime ore di mercato si farà di tutto per chiudere una trattativa in attacco. Il tempo però è sempre meno.
