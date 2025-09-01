Roma, attacco ancora senza colpi: sfumato anche Embolo, va al Rennes
Niente da fare ancora per la Roma. Non si sblocca il colpo in attacco per Gasperini. È saltata infatti anche la trattativa che vedeva Embolo nella Capitale, con il centravanti del Monaco che ha trovato l'accordo per rimanere in Ligue 1 e passare al Rennes, come riportato da SkySport. Si tratta solo dell'ultimo nome sfumato per i giallorossi, che nelle scorse ore hanno provato a prendere anche George come esterno e Pessina a centrocampo, senza successo.
