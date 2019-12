Roma, Fonseca: “Couto uno dei miei idoli. Che forte Immobile...”

La Roma, la sua carriera. I suoi idoli e chi stima oggi da allenatore. Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha rilasciato un'intervista ricca di spunti alla Gazzetta dello Sport. E, tra una chiacchiera e l'altra, l'allenatore portoghese ha rivelato tutta la propria ammirazione per due giocatori della Lazio. Da ex difensore, Fonseca ha parlato così dei suoi idoli prima di intraprendere il percorso da tecnico: “Non lo dico perché sono in Italia, ma il mio mito era Paolo Maldini. Però mi piacevano anche Ricardo Gomes e Fernando Couto”. Insomma, l'unico connazionale a ispirarlo è stato proprio un ex biancoceleste. L'intervista continua e il portoghese parla anche dell'attuale Serie A: “Mi piace. È un campionato molto duro, ci sono squadre e allenatori forti, ogni partita è diversa. Chi vincerà? La Juve resta la favorita, ma l'Inter ha dimostrato di essere al suo livello. Anche i nerazzurri hanno giocatori molto forti, penso a Lautaro Martinez. Lo stesso vale per la Lazio che ha Immobile”.

