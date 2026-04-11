Roma, Gasperini risponde a Ranieri: "Ho dato due nomi, è arrivato uno solo"

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Intervenuto in conferenza stampa post-partita dopo il 3-0 contro il Pisa, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha replicato alle parole di Claudio Ranieri sul mercato della Roma. Di seguito le sue parole.

"Non mi lamento sui giocatori, ho dato massima libertà su chi non conoscevo. Ho dato due nomi, è arrivato uno solo. Ho detto di lavorare sugli attaccanti perché ne abbiamo persi molti, per il resto andava tutto bene. Non c'è mai stata una contrapposizione, ho sempre battuto chiodo sul lavorare. Poi, ci sono state difficoltà che ci hanno portato in questa situazione. Mai avuto uno screzio con Ranieri, anzi".

Poi sui tre allenatori che avrebbero rifiutato la Roma: "Sono le cose normali delle società. Però va bene: sono contento della scelta fatta".