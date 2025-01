Roma-Lazio, le informazioni per i tifosi: ecco quando apriranno i cancelli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. La società giallorossa ha annunciato tramite un comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio.

"I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15. Il consiglio è quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 16:45 e fino al fischio di inizio, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000), altrimenti scrivendo una e-mail ( callcenter@asroma.it) o compilando il form. Dalle 18:15 è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61".

