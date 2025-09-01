Roma, niente da fare nemmeno per Gimenez: resta al Milan, l'agente conferma
Niente Roma per Santiago Gimenez. Nelle ultime ore era spuntata nuovamente la possibilità di uno scambio tra Dovbyk e il messicano con il Milan, totalmente spenta però dall'agente del centravanti. Attraverso una storia su Instagram, infatti, Rafaela Pimenta ha chiarito che l'ex Feyenoord rimarrà in rossonero: "Sarà perché tifiamo. Gimenez x Milan", si legge sul social.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.