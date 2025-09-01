Roma, salta anche Pessina! E niente Verona per Baldanzi: le ultime
Doppia operazione bloccata. Pessina - Roma e Baldanzi - Verona non s'hanno da fare. Questo è quanto riportato da SkySport, confermando che la società giallorossa non cercherà un nuovo esterno d'attacco. Nelle ultime ore, infatti, è saltata anche l'operazione per portare George del Chelsea nella Capitale. A questo punto Bailey potrebbe restare l'unico colpo sulla fascia per Gasperini.
