Roma, tensione Gasperini - Massara alla chiusura del mercato: la situazione

Si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e in casa Roma la delusione da parte del tecnico Gasperini non è passata inosservata. Il tecnico sperava in un guizzo dell’ultima ora e invece dalle parti di Trigoria non è arrivato nessun colpo last-minute.

Questo non ha fatto altro che generare un clima di tensione tra Gasperini e il ds Massara. Stando a quanto riportato da La Repubblica la situazione ha richiesto una riunione d’emergenza tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il senior advisor Ranieri e l’allenatore che avrebbe espresso tutta la sua frustrazione sulla gestione del mercato. Momenti di tensione che avrebbero portato il ds a meditare anche le dimissioni.

