Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Depaoli e Ramirez

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani all'Olimpico contro la Lazio. Per i blucerchiati assenti Ferrari, Depaoli e Ramirez, alle prese con i rispettivi problemi fisici. Sciolto ogni dubbio quindi sulla presenza del talento uruguagio, in dubbio fino alla giornata di oggi.



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Regini, Rocha.

Centrocampisti: Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Rigoni.