Scarpa d'Oro 2019/20: Immobile risale, ora è nella top25

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Due stagioni fa l'ha solamente sfiorata, chiudendo quarto dopo essere stato a lungo in testa. Adesso Ciro Immobile può pensare e puntare alla Scarpa d'Oro. L'attaccante biancoceleste, con la doppietta di ieri al Bologna, è entrato nella top 25 della speciale classifica con 14 punti. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Al momento in testa c'è Sorga del Flora Tallinn con 27 punti, seguito da Lewandowski del Bayern Monaco a quota 22 e da Shkurin dell'Energetik-BGU Minsk e Muamer Tankovic dell'Hammarby a 21. Immobile è fermo a 14, ma la top ten dista appena un gol e la top5 due. Ciro ha inserito la marcia giusta e, considerando che alcuni campionati sono molto più in là con il calendario, è lecito sognare in grande.

