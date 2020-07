Scarpa d'oro, Marca: "Sia Immobile che Ronaldo possono ancora vincere"

Nella classifica della Scarpa d'oro Cristiano Ronaldo con la doppietta di ieri è tornato in corsa per la vittoria. In testa rimane Lewandowski (34 gol), seguito da Immobile (29) e CR7 (28). Secondo Marca sia l'attaccante della Lazio che quello della Juventus, con 6 giornate a disposizione, possono ancora insidiare il bomber del Bayern Monaco, che invece ha già concluso la Bundesliga: "Sia Immobile che Cristiano possono raggiungere Lewandowski, il cui campionato è già terminato. E' una lotta che si prevede eccitante".

