Scarpa d’Oro 2019/20, la classifica: Immobile primo, Haaland sul podio

Restano a secco sia Ciro Immobile che Robert Lewandowski. Di conseguenza rimane invariata la classifica della Scarpa d'Oro 2019/20 nelle prime due posizioni; con l'attaccante della Lazio che mantiene il distacco di 6 punti (3 gol) dal centravanti del Bayern. Si inserisce però Haaland che, con il gol contro l'Eintracht Francoforte, raggiunge quota 40 e il terzo posto della classifica a pari punti con Timo Werner del Lipsia e Cristiano Ronaldo. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri.

1 - Ciro Immobile (Lazio) 50 punti

2 - Robert Lewandowski (Bayern) 44

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus) 40

3 - Timo Werner (Lipsia) 40

3 - Erling Haaland (Salisburgo-Borussia Dortmund) 40

6 - Jamie Vardy (Leicester) 34

6 - Romelu Lukaku (Inter) 34

8 - Sergio Aguero (Argentina) 32

8 - Wissam Ben Yedder (Monaco) 32

10 - Erik Sorga (Flora Tallinn) 31

